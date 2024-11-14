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Сегодня, 04:29

Кейн: «Сборная Англии превыше всего, любой клубной ситуации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн раскритиковал игроков, отказавшихся от вызова в сборную Англии на ноябрьские матчи.

«Да, на этой неделе обидно, конечно. Я думаю, что это тяжелый период сезона, и, возможно, этим немного воспользовались. Мне это не очень нравится, если быть совсем честным. Я думаю, что сборная Англии превыше всего, любой клубной ситуации», — сказал Кейн в интервью ITV Football.

Комментарии были сделаны в связи с новостью о том, что восемь игроков не приехали в сборную Англии из-за проблем с физической формой и травмами: Коул Палмер, Леви Колвилл, Букайо Сака, Деклан Райс, Фил Фоден, Джек Грилиш, Трент Александр-Арнольд и Аарон Рамсдейл.

14 ноября сборная Англии сыграет против Греции (начало в 22:45 по московскому времени), а 17-го — против Ирландии (20:00).

Харри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
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