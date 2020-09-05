Гарет Саутгейт: «Гол Кейна нужно было засчитывать»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после матча с командой Исландии (1:0) в Лиге наций. Он считает, что судья должен был засчитать гол Харри Кейна, отмененный из-за офсайда.

«Впечатления от матча? Это было неоднозначно, — цитирует специалиста ВВС. — Мы хорошо начали, остро атаковали в первые 20 минут. Считаю, что гол, отмененный из-за офсайда, нужно было засчитывать. Это гол имел бы большое значение. В остальное время мы играли хорошо до последней трети поля, но недостаток времени на работу с тактикой сказался на нашей креативной игре.

Удаление было ключевым моментом. Очень тяжело выиграть любой матч, когда у тебя осталось десять игроков. Это урок, который нам нужно усвоить. Это была ненужная красная карточка. Мы заработали пенальти благодаря выдающемуся напору и желанию Рахима Стерлинга. А затем мы получили пенальти в свои ворота, но смогли избежать гола. Это еще один урок, который нам нужно усвоить.

Мы покидаем поле с очень важной победой, но есть чувство, что нам повезло. Кайл Уокер, как опытный игрок, понимает, что такие действия позволяют судье принимать такие решения. Мы много говорили о дисциплине в последние годы. Учитывая, как часто мы получали красные карточки в важные моменты, это не то, что мы хотели бы видеть еще раз".

Единственный мяч с пенальти забил Рахим Стерлинг. В концовке исландцы могли сравнять счет, но Биркир Бьяднасон не реализовал 11-метровый.