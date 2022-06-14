Полузащитник Галлахер рассказал о настрое на матч Лиги Наций Англия — Венгрия

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер прокомментировал включение в стартовый состав на матч 4 тура Лиги наций против Венгрии.

Я очень рад играть. Последние несколько игр я провел на скамейке запасных, терпеливо ждал своего часа. Я собираюсь добавить энергии, делать то, что у меня получается лучше всего, это то, что сказал мне босс. Надеюсь, мы сможем сыграть хорошо и добиться нужного результата. Я в хорошей форме, я готов играть и работать так усердно, как только могу. Я думаю, что мы заслужили больше, чем получили, если честно. В последних двух матчах мы хорошо играли против топ-команд (Италия и Германия), так что, надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и заработаем три очка", — цитирует Channel 4 Галлахера.

В прошедшем сезоне 22-летний полузатник провел 39 матчей за «Кристал Пэлас», забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

В первом туре Лиге наций сборная Англии проиграла в гостях Венгрии (0:1). Второй матч между командами пройдет 14 июня, начало — 21:45 по московскому времени.