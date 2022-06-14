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Сегодня, 21:45

Полузащитник Галлахер рассказал о настрое на матч Лиги Наций Англия — Венгрия

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Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер прокомментировал включение в стартовый состав на матч 4 тура Лиги наций против Венгрии.

Я очень рад играть. Последние несколько игр я провел на скамейке запасных, терпеливо ждал своего часа. Я собираюсь добавить энергии, делать то, что у меня получается лучше всего, это то, что сказал мне босс. Надеюсь, мы сможем сыграть хорошо и добиться нужного результата. Я в хорошей форме, я готов играть и работать так усердно, как только могу. Я думаю, что мы заслужили больше, чем получили, если честно. В последних двух матчах мы хорошо играли против топ-команд (Италия и Германия), так что, надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и заработаем три очка", — цитирует Channel 4 Галлахера.

В прошедшем сезоне 22-летний полузатник провел 39 матчей за «Кристал Пэлас», забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

В первом туре Лиге наций сборная Англии проиграла в гостях Венгрии (0:1). Второй матч между командами пройдет 14 июня, начало — 21:45 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия 0
Венгрия 1
1-й тайм

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия 1
Италия 0
1-й тайм

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
ФК Кристал Пэлас
0
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