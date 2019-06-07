00:44 | Футбол — Лига наций

Френки де Йонг - лучший игрок матча Голландия - Англия

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Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций против Англии (3:1). 22-летний голландец провел на поле 114 минут.

– Показал стабильную разностороннюю игру, – приводит пресс-служба УЕФА слова технического наблюдателя Дэвида Мойеса. – Контролировал скорость и темп матча. Подчеркнул свои качества как важный для команды полузащитник.

Голландия - Англия

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