Френки де Йонг - лучший игрок матча Голландия - Англия

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций против Англии (3:1). 22-летний голландец провел на поле 114 минут.

– Показал стабильную разностороннюю игру, – приводит пресс-служба УЕФА слова технического наблюдателя Дэвида Мойеса. – Контролировал скорость и темп матча. Подчеркнул свои качества как важный для команды полузащитник.

⭐️ Лучший игрок матча: де Йонг ⭐️



Дэвид Мойес, технический наблюдатель УЕФА: "Показал стабильную разностороннюю игру. Контролировал скорость и темп матча. Подчеркнул свои качества как важный для команды полузащитник" 🙌#ЛигаНаций pic.twitter.com/bfZCYPy0D4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 июня 2019 г.

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