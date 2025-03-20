Футбол
20 марта, 05:21

Де Йонг: «Для многих Испания — фаворит, но я так не считаю»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг перед матчем Лиги наций против Испании отметил, что не считает испанцев фаворитами.

«Для многих Испания — фаворит, но я так не считаю. Конечно, они очень хороши, однако мы готовы сделать этот матч великим.

Ламин Ямаль очень хорош. Я считаю его прирожденным талантом, игроком высочайшего уровня. Важно, чтобы мы защищались против него командно.

Всегда здорово снова выходить на поле. Я никогда об этом не волновался. Важно было залечить голеностоп, и потом надо было себя проявить. Думаю, сейчас я в хорошей форме, да и у команды все идет хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
