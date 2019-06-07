Френки де Йонг: "Голландии придется внимательно следить за Роналду в финале Лиги наций"

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг после победы над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что в финале придется внимательно следить за Криштиану Роналду​.

- Мы все работаем друг за друга и никогда не сдаемся, - цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга. - Это не первый раз, когда мы добываем волевую победу. У Португалии много хороших игроков. Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Роналду сделал игру, нам придется внимательно следить за ним.

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