Френки де Йонг: "Это был удивительный сезон для нас"

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг после победы над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что сезон получился удивительным. Он надеется на победу в финале против Португалии.

- Это был удивительный сезон для нас, - цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга. - К сожалению, мы уступили в полуфинале Лиги чемпионов с "Аяксом", но выиграли чемпионат и кубок страны. Теперь у нас есть еще одна возможность что-то выиграть.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр