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Консейсау: «Мог забить второй гол, но вратарь Германии совершил блестящий сейв»

Евгений Козинов
Корреспондент
Франсишку Консейсау.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау прокомментировал победу над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций. 22-летний португалец на 63-й минуте сравнял счет.

«Очень горжусь произошедшим. Я много раз пересматривал голы моего отца. Знаю, что в последний раз мы побеждали Германию 25 лет назад, когда мой отец забил три гола.

Мой гол? На меня словно нашло озарение. Это именно то, что я и должен делать в такой ситуации. Получился отличный гол, но больше я рад за команду, ведь мы вышли в финал. Я мог забить второй гол, но вратарь совершил блестящий сейв. Мы знали, что против Германии будет сложно, тем более она играла на своем поле. Но мы показали футбол иного уровня», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

В финале Лиги наций сборная Португалии сыграет с победителем матча Франция — Испания. Игра состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 8 июня.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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