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Сегодня, 23:06

Меньян раскритиковал команду в раздевалке после проигрыша Италии в Лиге наций

Руслан Минаев
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Майк Меньян.
Фото Reuters

Вратарь сборной Франции Майк Меньян раскритиковал игру команды после поражения в матче с Италией (1:3) в первом туре Лиги наций.

Как отмечает L`Equipe, в раздевалке сразу после окончания встречи голкипер подверг резкой критике самоотдачу соотечественников, упрекнув их в недостатке стараний и плохой физической форме. Вратарь «Милана» поставил в пример сборную Италии, отметив агрессию соперника и желание выиграть.

По данным источника, после монолога Меньяна в раздевалке повисла тишина. Обратиться к партнерам по команде с речью не осмелились ни капитан Килиан Мбаппе, ни другой лидер сборной Антуан Гризманн.

Килиан Мбаппе (№ 10) и&nbsp;игроки сборной Италии Алессандро Буонджорно и&nbsp;Джованни Ди&nbsp;Лоренцо. Италия унизила Францию в Париже. Мбаппе потух, а Тонали сотворил шедевр

9 сентября Франция примет Бельгию в матче второго тура Лиги наций.

Майк Меньян
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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