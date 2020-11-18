Франция переиграла Швецию, несмотря на гол Классона

Сборная Франции переиграла Швецию в матче группового турнира Лиги наций (4:2). В составе французов дубль оформил Оливье Жиру, а также по голу забили Бенжамен Павар и Кингсли Коман. У шведов забитыми мячами отметились полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и Робин Куэйсон.

Франция заняла первое место в своей группе и вышла в финальную стадию турнира. Шведы стали последними и выбыли в Лигу наций B.

Лига наций A

Группа 3

Франция — Швеция — 4:2 (2:1)

Голы: Классон, 5 (0:1). Жиру, 16 (1:1). Павар, 36 (2:1). Жиру, 59 (3:1). Куэйсон, 88 (3:2). Коман, 90+5 (4:2).

Франция: Ллорис, Варан (Зума, 47), Эрнандез (Динь, 46), Кимпембе, Павар, Сиссоко, Погба, Рабьо (Н`Зонзи, 78), Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 57).

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 67), Бенгтссон, Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльсон, Себ.Ларссон (Каюсте, 87), Классон (Куэйсон, 66), Форсберг, Олссон, Кулушевски, Берг (Исак, 86).

Предупреждение: Олссон, 28.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

17 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».