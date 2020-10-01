Франция назвала состав на матчи с Португалией, Хорватией и Украиной

Тренерский штаб сборной Франции назвал состав на ближайшие матчи.

Состав сборной Франции:

Вратари: Юго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Рафаэль Варан («Реал», Испания), Люка Динь («Эвертон», Англия), Люка Эрнандес («Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Лео Дюбуа («Лион»), Дайот Умапекано («Лейпциг», Германия).

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси», Англия), Стивен Н'Зонзи, Эдуардо Камавинга (оба — «Ренн»), Адриан Рабьо («Ювентус», Италия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия), Уссем Ауар («Лион»).

Нападающие: Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Барселона», Испания), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

8 октября Франция сыграет товарищеский матч со сборной Украины. Затем команде предстоят игры Лиги наций со сборными Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).