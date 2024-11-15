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Сегодня, 00:43

Франция и Израиль не забили голов в матче Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фото Reuters

Матч Лиги наций между сборными Франции и Италии завершился ничьей — 0:0. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс».

Перед стартовым свистком болельщики освистали гимн Израиля, а также на трибунах произошла потасовка между зрителями. Службе безопасности стадиона пришлось вмешаться и предотвратить массовую драку.

Французы с 10 очками занимают 2-е место в группе и уже гарантировали себе выход в плей-офф. Израильская команда — последняя (1 очко).

Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
0:0
Израиль
Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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