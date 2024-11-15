Франция и Израиль не забили голов в матче Лиги наций

Матч Лиги наций между сборными Франции и Италии завершился ничьей — 0:0. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс».

Перед стартовым свистком болельщики освистали гимн Израиля, а также на трибунах произошла потасовка между зрителями. Службе безопасности стадиона пришлось вмешаться и предотвратить массовую драку.

Французы с 10 очками занимают 2-е место в группе и уже гарантировали себе выход в плей-офф. Израильская команда — последняя (1 очко).