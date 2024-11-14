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Сегодня, 22:00

Франция — Израиль: онлайн-трансляция матча Лиги наций 14 ноября

Франция и Израиль встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Сборная Франции встретится с Израилем в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра проходит на «Стад де Франс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт», контент доступен по платной подписке. Стриминговый сервис дополнительно показывает лучшие моменты всех игр вечера в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Франция — Израиль также можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Израиль

Команды выступают в группе 2 Лиги А с Бельгией и Италией. После четырех туров французы набрали 9 очков, а израильтяне — ни одного. Встреча команд в первом круге турнира в октябре завершилась победой французовсо счетом 4:1.

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Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
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