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Сегодня, 21:12

Франция — Италия: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между сборными Франции и Италии в 1-м туре Лиги наций.

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Франция: Маньян, Эрнандес, Салиба, Конате, Клаусс, Канте, Фофана, Барколя, Олисе, Гризманн, Мбаппе.

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Камбьясо, Тонали, Риччи, Фраттези, Пеллегрини, Ретеги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги наций.

Лига наций A. Группа 2
06 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
Италия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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