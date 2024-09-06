Франция — Италия: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Франции и Италии в 1-м туре Лиги наций.

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Франция: Маньян, Эрнандес, Салиба, Конате, Клаусс, Канте, Фофана, Барколя, Олисе, Гризманн, Мбаппе.

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Камбьясо, Тонали, Риччи, Фраттези, Пеллегрини, Ретеги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги наций.