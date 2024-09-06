Сборные Франции и Италии по футболу сыграют в групповом этапе Лиги наций в пятницу, 6 сентября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 21.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЛН. Ключевые события противостояния Франция — Италия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

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