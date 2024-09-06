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Сегодня, 23:39

Сборная Италии обыграла Францию в Лиге наций

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Сборная Италии на выезде победила Францию в матче первого тура Лиги наций — 3:1. Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Счет в матче на 14-й секунде открыл француз Брэдли Барколя. Итальянцы ответили голами Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори.

Лига наций A. Группа 2
06 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
1:3
Италия

Бельгия дома победила Израиль со счетом 3:1.

У хозяев голы забили Кевин де Брейне (дубль) и Юри Тилеманс. На 56-й минуте Лои Опенда не реализовал пенальти. Гости отыграли один мяч после автогола Тимоти Кастань.

Лига наций A. Группа 2
06 сент, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Бельгия
3:1
Израиль

9 сентября Франция примет Бельгию, в этот же день Италия сыграет в гостях с Израилем.

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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