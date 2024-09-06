Сборная Италии обыграла Францию в Лиге наций

Сборная Италии на выезде победила Францию в матче первого тура Лиги наций — 3:1. Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Счет в матче на 14-й секунде открыл француз Брэдли Барколя. Итальянцы ответили голами Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори.

Бельгия дома победила Израиль со счетом 3:1.

У хозяев голы забили Кевин де Брейне (дубль) и Юри Тилеманс. На 56-й минуте Лои Опенда не реализовал пенальти. Гости отыграли один мяч после автогола Тимоти Кастань.

9 сентября Франция примет Бельгию, в этот же день Италия сыграет в гостях с Израилем.