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Франция и Португалия сыграли вничью

11 октября 2020, 23:40
11 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». Франция — Португалия — 0:0. Кильян Мбаппе и Криштиану Роналду. Фото -
11 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». Франция — Португалия — 0:0. Кильян Мбаппе и Криштиану Роналду. Фото -
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Франция и Португалия не забили голов в матче Лиги наций. После трех сыгранных туров соперники лидируют в группе 3 дивизиона А, набрав по семь очков.

Лига наций A

Группа 3

Франция — Португалия — 0:0

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез, Кимпембе, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру (Марсьяль, 74), Мбаппе (Коман, 84).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру (Жоау Канселу, 90), Семеду, Рубен Диаш, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Ренату Санчеш, 80), Виллиам Карвалью (Жоау Моутинью, 88), Бернарду Силва (Жота, 61), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Тринкан, 89).

Предупреждение: Рубен Диаш, 2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

11 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

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