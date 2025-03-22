Франция и Хорватия встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций

Сборная Франции примет Хорватию в ответном матче четвертьфинала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), начало — в 22.45 по московскому времени.

Первый матч команд завершился хорватов со счетом 2:0.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Франция — Хорватия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)

Хорватия заняла второе место в группе 1 с Португалией, Шотландией и Польшей, а Франция — первое место в группе 2 с Италией, Бельгией и Израилем.