Франция — Хорватия: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
Франция и Хорватия встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций
Сборная Франции примет Хорватию в ответном матче четвертьфинала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), начало — в 22.45 по московскому времени.
Первый матч команд завершился хорватов со счетом 2:0.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Франция — Хорватия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.
Хорватия заняла второе место в группе 1 с Португалией, Шотландией и Польшей, а Франция — первое место в группе 2 с Италией, Бельгией и Израилем.
