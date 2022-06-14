Франция — Хорватия — 0:1: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Хорватии в матче четвертого тура Лиги наций обыграла Францию со счетом 1:0.

Единственный гол на пятой минуте забил Лука Модрич.

Хорватия с 7 очками поднялась на второе место в группе, Франция с 2 очками осталась на последней строчке.