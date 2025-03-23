Франция — Хорватия: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций
Франция сыграет с Хорватией в 1/4 финала Лиги наций 23 марта
Сборная Франции сыграет с командой Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Начало — в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями противостояния Франция — Хорватия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первом матче хорваты победили французов со счетом — 2:0.
Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео
Новости