13 июня Франция сыграет с Хорватией в матче Лиги наций

В понедельник, 13 июня, Франция проведет ответный матч с Хорватией в группе 1 Лиги наций A. Встреча пройдет на «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

10 июня французы сыграли вничью с Австрией (1:1), а хорваты победили Данию (1:0).

Предыдущая встреча между Францией и Хорватией в Лиге наций (6 июня) завершилась ничьей (1:1).