Дания одержала волевую победу над Францией в матче Лиги наций

Франция на своем поле сыграла с Данией на старте нового сезона Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу датчан.

В начале второго тайма счет открыл нападающий французов Карим Бензема. Дания стала 24-м соперником, чьи ворота сумел поразить Бензема в составе сборной Франции. По этому показателю звезда мадридского «Реала» уступает только двоим — Тьерри Анри и Оливье Жиру, которые забивали как минимум по разу в ворота 37 и 30 сборных соответственно.

Однако датчане смогли сравнять счет: отличился нападающий Андреас Корнелиус. А в самой концовке он же оформил дубль и принес Дании волевую победу в гостях — 2:1.

Отметим, что по ходу встречи французы потеряли из-за повреждений защитника Рафаэля Варана и нападающего Килиана Мбаппе.