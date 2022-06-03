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Сегодня, 23:40

Дания одержала волевую победу над Францией в матче Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 июня. Франция — Дания — 1:2.
Фото Reuters

Франция на своем поле сыграла с Данией на старте нового сезона Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу датчан.

В начале второго тайма счет открыл нападающий французов Карим Бензема. Дания стала 24-м соперником, чьи ворота сумел поразить Бензема в составе сборной Франции. По этому показателю звезда мадридского «Реала» уступает только двоим — Тьерри Анри и Оливье Жиру, которые забивали как минимум по разу в ворота 37 и 30 сборных соответственно.

Однако датчане смогли сравнять счет: отличился нападающий Андреас Корнелиус. А в самой концовке он же оформил дубль и принес Дании волевую победу в гостях — 2:1.

Отметим, что по ходу встречи французы потеряли из-за повреждений защитника Рафаэля Варана и нападающего Килиана Мбаппе.

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
1:2
Дания
Голы
Бензема, 51 (1:0), Корнелиус, 68 (1:1), Корнелиус, 88 (1:2)
Франция
Льорис Варан (Салиба, 61) Кунде (Клаусс, 90+2) Эрнандез Эрнандес Тшуамени Коман (Диаби, 90+2) Канте Гризманн (Рабьо, 78) Мбаппе (Нкунку, 46) Бензема
Дания
Шмейхель Андерсен Вестергор (Кристенсен, 60) Нельссон Мехле Дилэйни (Йенсен, 85) Эриксен Васс (Дамсгор, 60) Хейбьерг Сков Ольсен (Брэйтуэйт, 84) Дольберг (Корнелиус, 59)
Предупреждения
Нельссон 73’
Судьи
Цвайер (Германия)

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
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