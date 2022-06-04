Франция — Дания: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Франции проиграла команде Дании в матче группового турнира Лиги наций — 1:2. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Карим Бензема вывел французов вперед. В составе датчан на замену вышел Андреас Корнелиус, который оформил дубль и принес своей команде победу.

В следующем матче Франция сыграет с Хорватией, а Дания встретится с Австрией. Игры пройдут 6 июня.

Напомним, сборная Франции является действующим победителем Лиги наций.