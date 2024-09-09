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Сегодня, 20:15

Франция — Бельгия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборные Франции и Бельгии сыграют в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Франция и Бельгия сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе, начало матча — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Франция — Бельгия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция
Бельгия

Франция и Бельгия выступают в группе 2 Лиги A. В 1-м туре французы уступили Италии на своем поле (1:3), а бельгийцы обыграли Израиль в домашней игре на нейтральном поле в Будапеште (3:1).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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