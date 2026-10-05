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Франция — Бельгия: счет и результат матча 4 тура Лиги наций 5 октября 2026

Франция разгромила Бельгию, у Олисе дубль

Алина Савинова
Майкл Олисе.
Фото Reuters

Франция одержала победу над Бельгией в матче 4-го тура группового турнира Лиги наций — 4:1. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

На 35-й минуте Доди Лукебакио вывел бельгийцев вперед. Во втором тайме у французов отличились Дезире Дуэ, Райан Шерки и Майкл Олисе, который оформил дубль. Олисе также сделал одну передачу, Дуэ — две.

Франция набрала 10 очков и возглавляет группу 1 в Лиге А. Бельгия с 6 очками занимает третье место. На второй позиции в группе идет Италия (7 очков), на четвертой — Турция, которая проиграла все четыре встречи.

Следующие матчи в Лиге наций сборные проведут в ноябре.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
05 октября, 21:45. Стад де Франс (Сен-Дени)
Франция
4:1
Бельгия

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