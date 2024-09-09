Голы Коло Муани и Дембеле принесли Франции победу над Бельгией

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Бельгии в матче 2-го тура Лиги наций — 2:0.

Счет на 29-й минуте встречи открыл форвард Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество французской команды. На его счету также результативная передача в этом матче.

Сборная Франции набрала 3 очка и вышла на второе место в таблице 2-й группы Лиги А, обойдя Бельгию (3).

Следующие встречи в Лиге наций команды проведут в октябре.