Фоуден вернулся в состав сборной Англии после скандала

Тренерский штаб сборной Англии назвал список игроков, вызванных на ближайшие матчи.

Вновь получил вызов полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден. В прошлый раз его не привлекали в команду после скандала в Рейкьявике. Тогда футболист вместе с Мэйсоном Гринвудом пригласил девушек в свой номер в отеле, нарушив карантин. Гринвуд при этом в состав вновь не попал.

Состав сборной Англии.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Рис Джеймс («Челси»), Майкл Кин («Эвертон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Эйнсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Киран Триппьер («Атлетико»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия», Германия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

12 ноября англичане проведут товарищеский матч с Ирландией. После этого они сыграют в Лиге наций с командами Бельгии (15 ноября) и Исландии (18 ноября).