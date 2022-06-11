Флик считает, что матч с Венгрией может стать одним из сложнейших для команды

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал об ожиданиях от гостевого матча с Венгрией в третьем туре Лиги наций. Он считает, что это может стать самым сложным сопеником для команды.

«Матч с Венгрией может стать для нас самым сложным, учитывая хорошую организованность команды, которая почти не оставляет свободных пространств. Поэтому мы не можем показывать ту же игру, что была в матче с Англией. Игра с Венгрией будет во всех отношениях большим вызовом для нас», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.