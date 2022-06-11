Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 16:31

Флик считает, что матч с Венгрией может стать одним из сложнейших для команды

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал об ожиданиях от гостевого матча с Венгрией в третьем туре Лиги наций. Он считает, что это может стать самым сложным сопеником для команды.

«Матч с Венгрией может стать для нас самым сложным, учитывая хорошую организованность команды, которая почти не оставляет свободных пространств. Поэтому мы не можем показывать ту же игру, что была в матче с Англией. Игра с Венгрией будет во всех отношениях большим вызовом для нас», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Матч Лиги наций Венгрия — Германия состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0&oq=%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0&aqs=chrome..69i57j46i39j35i39j0i131i433i512j0i512j69i61l3.949j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
0
Читайте также
Сколько алкоголя можно пить в жару: как не навредить себе
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига наций, расписание и результаты 11 июня: Англия — Италия и другие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости