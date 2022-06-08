Главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал ничью с Англией (1:1) в Лиге наций. По его мнению, команда показала тот футбол, в какой хочет играть всегда.

«Мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с ее впечатляющей атакой. Считаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.