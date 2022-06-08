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Сегодня, 01:04

Флик — о ничьей с Англией: «Мы провели отличный матч»

Флик прокомментировал ничью с Англией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ханси Флик.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал ничью с Англией (1:1) в Лиге наций. По его мнению, команда показала тот футбол, в какой хочет играть всегда.

«Мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с ее впечатляющей атакой. Считаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034458--germany-vs-england/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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