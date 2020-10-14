Финляндия обыграла Ирландию, Литва и Албания сыграли вничью

В матче дивизиона В Лиги наций сборная Финляндии обыграла команду Ирландии (1:0). Единственный мяч забил Фредрик Йенсен.

Также состоялся один матч дивизиона С. Сборные Литвы и Албании сыграли вничью (0:0).

Лига наций В

Группа 4

4-й тур

Финляндия — Ирландия — 1:0 (0:0)

Гол: Йенсен, 66.

Финляндия: Храдецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Гранлунд (Райтала, 87), Спарв, Камара (Шюллер, 77), Тэйлор, Йенсен (Кауко, 86), Пукки (Похьянпало, 81), Сойри (Нисканен, 46).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, О`Ши, Хендрик (Ида, 77), Хурихэйн, Хорган (Кертис, 76), Молумби (Найт, 84), Магуайр (Брэйди, 53), Конноли.

Предупреждения: Йенсен, 42. Конноли, 81.

Судья: Чуди (Швейцария).

14 октября. Хельсинки. Стадион Олимпийский.

Лига наций С

Группа 4

4-й тур

Литва — Албания — 0:0

Литва: Шведкаускас, Палионис, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Вербицкас, 90+1), Миколюнас (Вайткунас, 69), Дапкус, Шимкус, Новиков, Лаукжемис (Черных, 87), Голубикас (Сиргедас, 46).

Албания: Бериша, Джимсити, Дермаку, Весели, Кумбулла (Михай, 57), Абраши, Леньяни (Траши, 46), Ляци (Чекичи, 63), Баре, Шефери (Манай, 78), Бройя (Вриони, 57).

Предупреждения: Дапкус, 21. Ляци, 23. Кумбулла, 32. Баре, 66.

Судья: Абед (Франция).

14 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.