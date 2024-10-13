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Сегодня, 18:00

Финляндия — Англия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Финляндии и Англии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Финляндия встретится с Англией в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Финляндия — Англия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 2
13 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
Англия

Сборные выступают в группе 2 Лиги В. Предыдущая встреча команд, которая проходила в сентябре, завершилась победой англичан со счетом 2:0. В других матчах Англия победила Ирландию и проиграла Греции, а Финляндия уступила обоим соперникам.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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