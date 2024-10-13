Сборная Англии победила Финляндию в Лиге наций

Сборная Англии в матче группового турнира Лиги наций обыграла на выезде Финляндию со счетом 3:1.

У англичан отличились Джек Грилиш, Трент Александер-Арнолд и Деклан Райс, хозяева ответили точным ударом Артту Хосконена.

После этого матча Англия с 9 очками в четырех матчах занимает второе место в группе 2 лиги B, Финляндия без очков — на последней строчке.

В следующем матче Англия 14 ноября сыграет на выезде с Грецией, Финляндия в этот же день встретится с Ирландией.