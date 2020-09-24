Финальный турнир Лиги наций пройдет в октябре 2021 года
Официальный сайт УЕФА опубликовал сообщение об изменениях в календаре матчей сборных под эгидой организации.
По итогам договоренностей с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами Исполнительный комитет УЕФА постановил наверстать матчи сборных, отмененные из-за паузы в марте 2020 года и переноса Евро с лета 2020-го на 2021 год. Эти встречи будут сыграны за счет продления окон в календаре ФИФА в марте и сентябре 2021 года. На этих отрезках сборные проведут не по два, а по три матча.
В случае одобрения со стороны ФИФА календарь матчей европейских сборных обретет следующий вид:
• 22-31 марта 2021 года: 3 тура
• 31 мая-8 июня 2021 года: товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро
• 30 августа-8 сентября 2021 года: 3 тура
• 4-12 октября 2021 года: 2 тура
• 8-16 ноября 2021 года: 2 тура
• 21-29 марта 2022 года: 2 тура стыковых матчей Европейской квалификации
Финальный турнир Лиги наций будет сыгран в октябре 2021 года: 6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября — финал. Три национальные ассоциации, чьи сборные играют в группе 1 (Италия, Голландия и Польша), заявили о заинтересованности в проведении турнира.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0261-10737bbcd0b4-fc3cb1d40053-1000--%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D