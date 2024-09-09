Ферран Торрес — о победе над Швейцарией: «Сборная Испании смогла преодолеть сложности в меньшинстве»

Вингер сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу в матче Лиги наций против Швейцарии (4:1).

«Мы умеем страдать. Главным героем была команда, мы смогли преодолеть сложность игры в меньшинстве. Я думаю, что это наш союз, и неслучайно мы стали чемпионами Европы. Мы больше, чем команда, мы семья, мы прекрасно ладим, и это видно на поле», — приводит слова Торреса Barca Universal.

На 20-й минуте защитник испанцев Робин Ле Норман получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Испания перместилась на второе место в таблице группы 4, набрав четыре очка. Швейцария замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче Швейцария сыграет против Сербии, а Испания примет Данию. Оба противостояния состоятся 12 октября.