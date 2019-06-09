Фернанду Сантуш: "В последние годы голландцы очень прибавили"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о финале Лиги наций​, в котором его команда встретится со сборной Голландии​. Решающая встреча турнира состоится сегодня, 9 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени.

– Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники, – цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА. – В последние годы они очень прибавили. "Аякс" прекрасно выступил в Лиге чемпионов​, среди голландцев есть победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами.

Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего – психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам.

В полуфинале Лиги наций Португалия оказалась сильнее Швейцарии (3:1), голландцы в дополнительное время переиграли сборную Англии (3:1).