Фернанду Сантуш рассказал о состоянии Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, сможет ли форвард Криштиану Роналду сыграть в матче Лиги наций против Швеции.

Ранее стало известно, что нападающего укусила пчела в правую ногу, и на ней началась инфекция. Из-за этого Роналду пропустил матч против Хорватии (4:1).

— Он уже тренировался, чувствует себя лучше и, в принципе, поедет в Швецию, — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА. — Травмы нет, он просто должен оправиться от инфекции.