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Фернанду Сантуш рассказал о состоянии Роналду

03:28
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, сможет ли форвард Криштиану Роналду сыграть в матче Лиги наций против Швеции.

Ранее стало известно, что нападающего укусила пчела в правую ногу, и на ней началась инфекция. Из-за этого Роналду пропустил матч против Хорватии (4:1).

— Он уже тренировался, чувствует себя лучше и, в принципе, поедет в Швецию, — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА. — Травмы нет, он просто должен оправиться от инфекции.

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