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Фернандеш прокомментировал волевую победу сборной Португалии над Шотландией

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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал волевую победу своей команды над Шотландией (2:1) в Лиге наций.

«Мы старались как можно скорее отыграться после их быстрого гола. Мы хотели забить, но в первом тайме не получилось, и это нас немного расстраивало.

После перерыва мы стали играть поспокойнее, забрали мяч и запаслись терпением. Это позволило нам забить первый гол, а потом, благодаря, опять же, терпению, выйти вперед в счете», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Бруну Фернандеш
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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