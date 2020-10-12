Федор Кудряшов: «В первом тайме должны были забивать не один гол, а 2-3»

Защитник сборной России Федор Кудряшов после ничьей в матче Лиги наций с Турцией (1:1) посетовал на реализацию в первом тайме.

— Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не 1 гол, а 2-3, — сказал Кудряшов в эфире «Матч премьер». — Но не удалось забить, а во втором тайме Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели второй тайм.

— Оказались готовы к тому, что Караман перешел в атаку к Бураку?

— Не то, что мы не готовы были... Из-за этого игра изменилась.

— Как оцените результат сборной: после 3 игр 7 очков.

— Жалко, что не выиграли, но хорошо, что набрали одно очко.