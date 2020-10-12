Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Федор Кудряшов: «В первом тайме должны были забивать не один гол, а 2-3»

00:18

Защитник сборной России Федор Кудряшов после ничьей в матче Лиги наций с Турцией (1:1) посетовал на реализацию в первом тайме.

— Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не 1 гол, а 2-3, — сказал Кудряшов в эфире «Матч премьер». — Но не удалось забить, а во втором тайме Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели второй тайм.

— Оказались готовы к тому, что Караман перешел в атаку к Бураку?

— Не то, что мы не готовы были... Из-за этого игра изменилась.

— Как оцените результат сборной: после 3 игр 7 очков.

— Жалко, что не выиграли, но хорошо, что набрали одно очко.

Россия — Турция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир