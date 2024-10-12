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Федерация футбола Албании подаст жалобу в УЕФА после матча с Чехией в Лиге наций

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Мирлинд Даку.
Фото Reuters

Федерация футбола Албании (ФФА) подаст жалобу в УЕФА после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Чехии (0:2).

Встреча на стадионе в Праге завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В ходе матча на трибунах был замечен перевернутый флаг Албании, а также баннер с надписью «Косово — это Сербия». Это выражение также скандировали чешские поклонники.

«Федерация футбола Албании решительно осуждает позорные действия, произошедшие во время матча против Чехии. Расистские выкрики и осквернение албанского флага недопустимы и не имеют отношения к футболу», — говорится в заявлении организации.

В следующем матче Албания сыграет в гостях с Грузией, а Чехия встретится на выезде с Украиной. Оба противостояния пройдут 14 октября.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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