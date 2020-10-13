Фарерские острова переиграли Андорру

Фарерские острова победили команду Андорру в матче Лиги наций. Фареры на своем поля взяли верх со счетом 2:0.

Лига наций D

Группа 2

Лихтенштейн — Сан-Марино — 0:0

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель (С.Вольфингер, 46), Хофер (Оспельт, 46), Март.Бюхель (Майер, 8), Хаслер, Брендле (Ф.Вольфингер, 75), Саланович, Зеле.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Бролли, М.Баттистини, Росси, Э.Голинуччи, Лунадеи (Муларони, 86), Хирш, Томассини, Берарди, Нанни.

Предупреждения: Брендле, 23. Лунадеи, 58. Э.Голинуччи, 63. Хирш, 71. Росси, 79. Майер, 81. Хаслер, 82. Муларони, 89. Сейхан Йилдиз, 90+1. Зеле, 90+3.

Судья: Буркарт (Дания).

13 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк»

Фарерские острова — Андорра — 2:0 (2:0)

Голы: К.Ольсен, 19 (1:0). К.Ольсен, 33 (2:0).

Нереализованный пенальти: Ханссон, 36 (вратарь)

Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, Наттестад (Хансен, 90+2), С.Ватнхамар (А.Ольсен, 72), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид, Даниэльсен (Ролантссон, 72), К.Ольсен, М.Ольсен (Эдмундссон, 55).

Андорра: Гомес, М.Сан Николас, Сервос, Алаведра, Виейра (К.Мартинес, 62), Пуйоль, Гарсия, Ребес (Морено, 88), Алаэс (Бернат, 89), А.Мартинес (Рубио, 71), Фернандес (Санчес, 71).

Предупреждения: Хендрикссон Ольсен, 8. Ханссон, 10. М.Сан Николас, 37. М.Ольсен, 45. Фернандес, 59. А.Ольсен, 79.

Судья: Мунукка (Финляндия).

13 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».