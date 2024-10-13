Фарерские острова встретятся с Латвией в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Фарерских островов примет Латвию в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на стадионе «Торсволлюр» в Торсхване, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

С ключевыми событиями игры Фарерские острова — Латвия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают группе 4 Лиги С. В первой очной встрече победу одержала Латвия. В других матчах Фареры сыграли вничью с Арменией и Македонией, а Латвия проиграла обоим соперникам.