Фарерские острова и Армения сыграют в Лиге наций 10 октября

Сборная Фарерских островов примет сборную Армении в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Терсведлур» в Торсхавне (Фарерские острова), начало — в 21.45.

Транслировать встречу Лиги наций будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки).

Ключевые события и результат игры Фареры — Армения будут доступны в нашем матч-центре.

Фарерские острова и Армения выступают в лиге С в группе с Латвией и Северной Македонией.