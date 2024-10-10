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Сегодня, 21:05

Фарерские Острова — Армения: смотреть матч Лиги наций онлайн

Фарерские Острова сыграют с Арменией в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фарерские Острова и Армения сыграют в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

С основными событиями игры Фарерские Острова — Армения можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига наций C. Группа 4
10 окт, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
Армения

Команды играют в группе 4 лиги С. В стартовых турах Фареры сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и уступили Латвии (0:1), а Армения победила Латвию (4:1) и проиграла Северной Македонии (0:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
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