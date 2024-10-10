Сборная Армении сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций

Сборная Армении в матче группового турнира Лиги наций сыграла на выезде вничью с Фарерскими островами со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Янн Беньяминсен и Йоннес Бьярталид, у армянской сборной голы на счету Лукаса Селараяна и Гора Манвеляна, который сравнял счет на 90+3-й минуте.

В другом матче Гибралтар обыграл Сан-Марино (1:0).

Армения с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги C, Фарерские острова с 2 очками — на последней строчке.