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10 октября, 23:53

Сборная Армении сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Армении в матче группового турнира Лиги наций сыграла на выезде вничью с Фарерскими островами со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Янн Беньяминсен и Йоннес Бьярталид, у армянской сборной голы на счету Лукаса Селараяна и Гора Манвеляна, который сравнял счет на 90+3-й минуте.

В другом матче Гибралтар обыграл Сан-Марино (1:0).

Армения с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги C, Фарерские острова с 2 очками — на последней строчке.

Лига наций C. Группа 4
10 окт, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
2:2
Армения
Лига наций D. Группа 1
10 окт, 21:45. Europa Point Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
1:0
Сан-Марино

Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
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