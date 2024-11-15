Фанаты устроили массовую драку во время матча Франция — Израиль в Лиге наций

Болельщики сборной Франции и национальной команды Израиля устроили массовую драку во время матча группового турнира Лиги наций, сообщает RMC Sport. Встреча проходит в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Инцидент произошел в начале первого тайма. Группа зрителей ворвалась в сектор для болельщиков гостевой команды, где находились около 50 фанатов сборной Израиля. Службе безопасности стадиона удалось через некоторое время удалось остановить массовую стычку.

Перед матчем зрители на стадионе «Стад де Франс» освистали гимн Израиля.