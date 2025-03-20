Фабиан Руис — о матче с Нидерландами: «Это уровень Лиги чемпионов»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис перед матчем против Нидерландов в Лиге наций отметил, что это будет игра уровня Лиги чемпионов.

«Это уровень Лиги чемпионов. У Нидерландов прекрасная сборная с большим количеством классных игроков. Они опасны на «стандартах», но при этом сильны и в комбинационной игре, играют на высокой скорости. Судьбу этого противостояния решат мельчайшие детали», — цитирует пресс-служба УЕФА Руиса.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.