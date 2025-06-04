4 июня 2025, 07:37

Руис: «Испания может войти в историю, выиграв Лигу наций, Евро и снова Лигу наций»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис перед матчем полуфинала Лиги наций против Франции.

«Выходим на каждый матч с целью победить и выложиться по максимуму. Мы знаем, что можем войти в историю, выиграв Лигу наций, Евро и снова Лигу наций, потому что такого еще не удавалось никому. Мы знаем, что в сборной Испании много талантливых игроков и верим в себя, потому что у нас пока все получается. Это будет очень сложно, но мы приложим все усилия. Как мы всегда говорим, мы — семья и всегда будем вместе. Очень горжусь тем, что представляю свою страну и являюсь частью этой семьи. Надеюсь, что вместе мы добьемся еще многого», — цитирует пресс-служба УЕФА Руиса.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
