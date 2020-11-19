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Евгеньев: «У нас было больше моментов, чем у Сербии»

02:40

Защитник сборной России Роман Евгеньев отметил высокий уровень реализации команды Сербии в Лиге наций (5:0). Для 21-летнего игрока этот матч стал дебютным за национальную команду.

— В перерыве сказали, чтобы я готовился ко второму тайму. Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но счет не радует, — приводит пресс-служба сборной слова Евгеньева. — Двоякие ощущения. Сербия — хорошая команда. Мы в первом тайме играли неплохо, но просто сербы забили свои моменты, а мы нет. Практически каждый удар в створ — гол. У них сегодня реализация была на высшем уровне, или везение, а у нас столько моментов, даже больше, чем у сербов. Сейчас надо сделать определенные выводы и двигаться дальше.

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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