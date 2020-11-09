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Евгеньев объяснил, почему игроков молодежки вызвали в национальную сборную России

17:06
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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что вызов большого количества игроков молодежки в национальную команду связан с выходом на Евро.

«Пока не было никаких шуточек по поводу молодежной сборной. Все спокойно. Только первый день собрались, поэтому еще не успели пошутить. Наш вызов из молодежки — это заслуга и ее тренерского штаба, и нас. Мы хорошо себя проявили на отборочном этапе, вышли на Евро. Наверное, на нас из-за этого обратили внимание. Моя задача — работать и тренироваться. А там уже — как тренерский штаб скажет: за молодежную или за национальную — там и буду играть», — сказал Евгеньев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

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