Защитник «Динамо» Роман Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что его позиция является дефицитной из-за малого доверия.

«Позиция центрального защитника дефицитная? Не знаю. Просто у нас в стране мало доверяют защитникам и вратарям. Молодых выпускают только нападающих и полузащитников. Поэтому и мало», — сказал Евгеньев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.