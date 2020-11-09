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Евгеньев — о дефиците центральных защитников в сборной России: «Мало доверяют»

17:09
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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что его позиция является дефицитной из-за малого доверия.

«Позиция центрального защитника дефицитная? Не знаю. Просто у нас в стране мало доверяют защитникам и вратарям. Молодых выпускают только нападающих и полузащитников. Поэтому и мало», — сказал Евгеньев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

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